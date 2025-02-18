"Страшное место": российский футболист пожаловался на жизнь в Англии

Россиян пожаловался на жизнь в Англии

Известный российский футболист Динияр Билялетдинов рассказал о "страшном" городе в Англии — Ливерпуле. Динияр провел там три сезона, выступая за местный "Эвертон" с 2009 по 2012 год,

Соответствующий комментарий экс-футболиста сборной России приводит sport24.ru. Динияр заявил, что в Англии есть только один хороший город — Лондон.

"Последний раз был в Англии пять лет назад. Сейчас вообще желания нет поехать туда. А что там делать? Никакого желания нет. Если говорить про жизнь в Англии, то для меня это был такой опыт побыть вдали от страны.

Я жил в Ливерпуле, а это, мягко говоря, такое место, что туда лучше не ездить. Ничего хорошего там нет. Если говорить про всю Англию, то только Лондон достаточно хороший город и все. Ливерпуль – просто страшный город, и делать там нечего, по крайней мере, по сравнению с Москвой, да и вообще с любым городом в России

Естественно, в Англии есть положительные моменты: там есть люди, которые живут своей английской традицией, а это хорошо – они молодцы, еще есть своя архитектура, что тоже хорошо, есть особенный язык. Но нет чего-то такого, в чем Англия лучше России. Ноль таких моментов, даже сказал бы минус", — заявил Билялетдинов.

Все 9 голов Динияра Билялетдинова за "Эвертон"

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Из-за санкций россиянам сложно найти соперников, хотя с РФ хочет сыграть команда, которая не входят в рейтинг ФИФА.