Федерацию киберспорта Украины ждет новый этап: Криппа рассказал о планах на посту президента

Изменения поспособствуют развитию киберспорта

Федерацию киберспорта Украины (UESF) официально возглавил бизнесмен и владелец NAVI Максим Криппа.

Об этом стало известно во время интервью Forbes.ua. Новое руководство планирует провести масштабные реформы, поэтому развитие киберспорта в Украине ожидает новый этап.

Среди основных задач нового президента UESF – построение прозрачной и эффективной системы управления киберспортом в Украине. К тому же, теперь в составе Федерации работают профессиональные и авторитетные специалисты, что дает надежду на значительные улучшения в сфере.

Максим Криппа анонсировал амбициозные планы, среди которых:

развитие школьного и университетского киберспорта;

интеграцию ветеранов по киберспортивным инициативам;

расширение списка дисциплин, которыми занимается UESF;

налаживание коммуникации с игроками и организациями;

создание четкой и понятной системы чемпионатов Украины, что обеспечит честный отбор игроков в сборную.

Такие изменения, как ожидают, должны способствовать развитию киберспорта в Украине, а также помогут избегать подставных матчей и мошенничества. В то же время соревнования станут более конкурентными на международном уровне.

Сам же президент Федерации Криппа заявил: "Будем ясна регулярная система чемпионатов Украины, которые позволят честно отбирать достойных кандидатов в сборную, которая будет представлять Украину на соревнованиях мирового уровня".

Напомним, что предшественником Максима Криппы на этой должности был Иван Данишевский.

Отметим, что Федерация формирует сборную команду Украины для участия в международных соревнованиях и представляет в Минмолодежьспорта списки людей, которым требуется разрешение на выезд за границу. Она также является официальным членом всемирной Федерации по киберспорту, в которую входят 146 членов.

Ранее "Телеграф" писал, группа компаний DIM, один из ведущих киевских застройщиков, и инвестор Максим Криппа заключили партнерское соглашение.