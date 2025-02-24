Владелец "Паруса" и гостиницы "Украина" стал партнером крупнейшего киевского застройщика

Владелец гостиницы "Украина" стал партнером группы компаний DIM

Группа компаний DIM, одна из ведущих киевских застройщиков, и инвестор Максим Криппа заключили партнерское соглашение. Инвестиции будут направлены на завершение текущих строительных проектов и начало новых.

Для Максима Криппы это уже третья крупная инвестиция в украинский рынок недвижимости с начала полномасштабного вторжения. Ранее бизнесмен приобрел столичный бизнес-центр "Парус" в 2023 году и приватизировал гостиницу "Украина" в 2024 году.

Компания DIM строит 6 проектов общей площадью более 346 000 квадратных метров. В портфолио застройщика – объекты в Киеве и области общей площадью более 900 000 квадратных метров. За время работы компания ввела в эксплуатацию 3670 квартир и построила более 355922 квадратных метров жилых и коммерческих помещений.

"Наша компания начала сотрудничество с надежным партнером, который хорошо разбирается в особенностях и потребностях компаний в строительной отрасли. Участие девелоперской группы компаний Максима Криппы позволит нам не зависеть от объемов продаж, держать темпы строительства и обеспечить нашим инвесторам своевременное завершение строительства объектов в намеченный срок. Кроме того, мы сможем смело начать работу над новыми проектами", — прокомментировал Александр Насиковский.

Максим Криппа подчеркнул важность инвестирования во время войны: "Я принял решение инвестировать в проекты компании DIM не только из-за их значительного инвестиционного потенциала, но и из-за нашего совместного отношения к ведению бизнеса во время войны: они не боятся строить, я — инвестировать. Но прежде всего мы должны благодарить наших защитников и защитниц за появление нашего партнерства. Благодаря им мы можем реализовывать самые смелые проекты в родной стране".