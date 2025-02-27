Федерацію кіберспорту України чекає новий етап: Кріппа розповів про плани на посаді президента

Зміни посприяють розвитку кіберспорту

Федерацію кіберспорту України (UESF) офіційно очолив бізнесмен та власник NAVI Максим Кріппа.

Про це стало відомо під час інтерв`ю для Forbes.ua. Нове керівництво планує провести масштабні реформи, тож розвиток кіберспорту в Україні очікує новий етап.

Зокрема, серед основних завдань нового президента UESF – побудова прозорої та ефективної системи управління кіберспортом в Україні. До того ж тепер у складі Федерації працюють професійні та авторитетні фахівці, що дає надію на значні покращення у сфері.

Максим Кріппа анонсував амбітні плани, серед яких:

розвиток шкільного та університетського кіберспорту;

інтеграцію ветеранів через кіберспортивні ініціативи;

розширення списку дисциплін, якими опікується UESF;

налагодження комунікації з гравцями та організаціями;

створення чіткої та зрозумілої системи чемпіонатів України, що забезпечить чесний відбір гравців до національної збірної.

Такі зміни, як очікують, мають посприяти розвитку кіберспорту в Україні, а також допоможуть уникати підставних матчів та шахрайства. Водночас змагання стануть більш конкурентними на міжнародному рівні.

Сам же президент Федерації Кріппа заявив: "Будуватимемо зрозумілу регулярну систему чемпіонатів України, які дозволять чесно відбирати гідних кандидатів у збірну, яка представлятиме Україну на змаганнях світового рівня".

Нагадаємо, що попередником Максима Кріппи на цій посаді був Іван Данишевський.

Зауважимо, що Федерація формує збірну команду України для участі у міжнародних змаганнях та подає до Мінмолодьспорту списки людей, яким потрібен дозвіл на виїзд за кордон. Вона також є офіційним членом всесвітньої Федерації з кіберспорту, до якої входять 146 членів.

Раніше "Телеграф" писав, група компаній DIM, один із провідних київських забудовників, та інвестор Максим Кріппа уклали партнерську угоду.