Федерацію кіберспорту України чекає новий етап: Кріппа розповів про плани на посаді президента
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Зміни посприяють розвитку кіберспорту
Федерацію кіберспорту України (UESF) офіційно очолив бізнесмен та власник NAVI Максим Кріппа.
Про це стало відомо під час інтерв`ю для Forbes.ua. Нове керівництво планує провести масштабні реформи, тож розвиток кіберспорту в Україні очікує новий етап.
Зокрема, серед основних завдань нового президента UESF – побудова прозорої та ефективної системи управління кіберспортом в Україні. До того ж тепер у складі Федерації працюють професійні та авторитетні фахівці, що дає надію на значні покращення у сфері.
Максим Кріппа анонсував амбітні плани, серед яких:
- розвиток шкільного та університетського кіберспорту;
- інтеграцію ветеранів через кіберспортивні ініціативи;
- розширення списку дисциплін, якими опікується UESF;
- налагодження комунікації з гравцями та організаціями;
- створення чіткої та зрозумілої системи чемпіонатів України, що забезпечить чесний відбір гравців до національної збірної.
Такі зміни, як очікують, мають посприяти розвитку кіберспорту в Україні, а також допоможуть уникати підставних матчів та шахрайства. Водночас змагання стануть більш конкурентними на міжнародному рівні.
Сам же президент Федерації Кріппа заявив: "Будуватимемо зрозумілу регулярну систему чемпіонатів України, які дозволять чесно відбирати гідних кандидатів у збірну, яка представлятиме Україну на змаганнях світового рівня".
Нагадаємо, що попередником Максима Кріппи на цій посаді був Іван Данишевський.
Зауважимо, що Федерація формує збірну команду України для участі у міжнародних змаганнях та подає до Мінмолодьспорту списки людей, яким потрібен дозвіл на виїзд за кордон. Вона також є офіційним членом всесвітньої Федерації з кіберспорту, до якої входять 146 членів.
Раніше "Телеграф" писав, група компаній DIM, один із провідних київських забудовників, та інвестор Максим Кріппа уклали партнерську угоду.