Бизнесмен Криппа рассказал, как заработал первый миллион долларов

Бизнес в то время был прибыльным

Украинский бизнесмен Максим Криппа, потративший на недвижимость в Украине более 100 млн. долларов, заработал свой первый миллион долларов на продаже мобильных телефонов. Его компания владела сетью из десятков магазинов.

Об этом он рассказал в интервью Forbes. По словам Криппы, в свое время бизнес в этой сфере был очень прибыльным.

"У меня была компания, которая называлась УМТС. Мы являлись эксклюзивными дилерами "Киевстар. В 1997 году "Киевстар" зашел на рынок GSM связи и активно строил дилерскую сеть в Украине. Эксклюзивным дилерам в то время выплачивалось безумное вознаграждение. Как сейчас помню, подключение к пакету "Стандарт" обошлось абоненту в 850 грн, а "Киевстар" платил дилеру около $200 за каждое такое подключение. Это при курсе 5 грн/доллар. Тогда таких подключений мы производили сотни в месяц", — сказал бизнесмен.

По его словам, впоследствии компания доросла до сети в десятки магазинов. Параллельно она начала оптовые продажи мобильных телефонов и аксессуаров.

"В 1999 году уровень "мобилизованности" населения был около 20%. Это был очень прибыльный бизнес. Плюс были сервисные центры, где ремонтировали телефоны. Вот здесь первые деньги", — подчеркнул Криппа.

Он объяснил, что в то время для создания этого бизнеса не требуется большой стартовый капитал. По словам Криппы, у него был товарищ из Литвы, который сначала договорился с "Киевстаром", а его пригласил управлять этим бизнесом.

"Со временем я начал заниматься этим самостоятельно. Все не мгновенно строилось. Дистанция заняла лет семь-восемь", — рассказал бизнесмен.

По его словам, следующим бизнесом после сети мобильных телефонов стал имущественный комплекс Броварского оптового рынка, взятый в аренду в 2007 году. Он состоял не только из рынка, но и из ряда объектов недвижимости.

Также Криппа рассказал, что Параллельно инвестировал, экспериментировал в разных нишах, в т.ч. и IT. Бизнесмен подчеркнул, что с 2001 года уже зарегистрирован как частный предприниматель.

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