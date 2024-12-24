"У меня нет неприбыльных бизнесов": Криппа рассказал, почему приобрел NAVI и сколько она зарабатывает

Сделка выглядела судьбоносной

Украинская киберспортивная организация NAVI превратилась из убыточной в очень прибыльную. Этот бизнес приносит миллионы долларов чистой прибыли в год.

Об этом в интервью Forbes рассказал украинский бизнесмен Максим Криппа. Он купил NAVI еще в 2018 году.

"Когда я познакомился с Сашей Кохановским, узнал, что он продает NAVI. В 2018 году это выглядело чем-то судьбоносным. В конце 2018 я приобрел у него 100% NAVI, которая на тот момент уже была легендарным клубом. Это первая организация, выигравшая первый International по Dota, множество чемпионатов мира по CS 1.6 и CS:GO и тому подобное", — отметил бизнесмен.

По его словам, в 2018 году в NAVI работало 30 человек, сейчас – 200. Криппа подчеркнул, что NAVI – это его настоящая страсть.

Он рассказал, что до полномасштабной войны NAVI воспринималась в мире как крупнейшая киберспортивная организация СНГ. В то время около половины игроков были россияне, ведь РФ – крупнейшая страна СНГ, где NAVI в частности скаутила игроков.

"Когда началась война, мы это обрезали по живому. NAVI прошла трансформацию: полностью отказалась от русских игроков, русского языка, перешли на английский как в профессиональной in game коммуникации, так и в продакшении контента. Мы получили возможность скаутить игроков со всего мира и вообще забыть о Рашке, стали по-настоящему глобальным клубом. С 2022 года все наши ростеры, весь контент на YouTube, Twitch, всюду – полностью англоязычный. Это дало фантастические результаты. Глобальные спонсорства – это совсем другие деньги", – подчеркнул Криппа.

По его словам, с 2022 года NAVI является послом платформы United 24. А уже в 2024 году организация вернули достижения. Только текущая команда по Counter-Strike выиграла четыре из шести Чемпионатов мира CS2, еще два раза была в гранд финалах.

"Это очень прибыльный бизнес. Миллионы долларов чистой прибыли в год. Аудитория киберспорта растет на 30-40% ежегодно. Если сравнивать казуальный спорт и киберспорт, то пройдет какое-то время и эти аудитории будут на эквилибриуме, поскольку идет смена поколений. Мы получили возможность скаутить игроков со всего мира и вообще забыть о Рашке, стали по-настоящему глобальным клубом. С 2022 года все наши ростеры, весь контент на YouTube, Twitch, всюду – полностью англоязычный. Это дало фантастические результаты. Глобальные спонсорства – это совсем другие деньги", – подчеркнул Криппа.

Криппа рассказал, что за последние семь лет NAVI входит пятерки лучших мировых киберспортивных клубов по количеству часов просмотра матчей с ее участием: за период с 2017 по 2024 год матчи с участием NAVI сгенерировали 571 млн часов.

"Когда покупал NAVI, это была убыточная организация, которая дотировалась примерно на $1,5 млн в год. Мне говорили тогда: из этого невозможно сделать бизнес. NAVI не может стать прибыльной. То, что вы просите невозможно", – говорил мне СЕО клуба Женя Золотарев, которого я очень люблю и уважаю. Я ответил: "Женя, у меня нет неприбыльных бизнесов". Уже через год мы стали прибыльными", — отметил бизнесмен.

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