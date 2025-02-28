Лучший российский теннисист угрожал судье в прямом эфире (видео)

Российский спортсмен часто истерит на корте

Первая ракетка России и шестой номер рейтинга ATP Даниил Медведев вновь повел себя недостойной во время игры. Недавно россиянин устроил истерику на корте, обвинив во всем маленькую девочку.

Инцидент с Медведевым произошел на турнире в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает "Телеграф".

В четвертьфинале против Таллона Грикспора из Нидерландов Даниил проиграл второй сет, не реализовав 4 матчбола. В перерыве судья Адель Нуру "наградил" нейтрального спортсмена предупреждением за неспортивное поведение. Дело в том, что россиянин кричал арбитру, что тот "нелепый". Из-за этого между теннисистом и рефери началась перепалка, которая попала в прямую трансляцию поединка на ТВ. К слову, Медведев пообещал судье, что у того будут проблемы.

ДМ: "За что? За что?"

АН: "За то, что ты мне сказал".

ДМ: "А что я сказал?"

АН: "Ты знаешь, что ты сказал".

ДМ: "А, ты вот такой. Очень мягкий. Очень мягкий. Это что, двойные стандарты в отношении россиян?"

В итоге Грикспор победил россиянина со счетом 6:2, 6:7, 5:7.

Медведев славится своим неспортивным поведением на корте. К примеру, недавно Даниил опозорился на Итоговом турнире ATP. Также россиянин устроил странный диалог с болельщиком на Australian Open-2025.