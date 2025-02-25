Сын-гигант Кличко успешно дебютировал за сборную Украины (видео)

19-летний баскетболист удачно стартовал в играх за национальную команду

Максим Кличко, сын мэра Киева и экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Виталия Кличко, дебютировал в составе сборной Украины по баскетболу. Младший сын легенды бокса оформил 7 очков за 9 минут в отборочном поединке на чемпионат Европы-2025 против Португалии.

Об этом сообщает "Телеграф". Национальная команда досрочно прекратила борьбу за попадание на ЧЕ-2025, а потому главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис дал дебютировать новичкам — Максиму Кличко и Михаилу Бублику.

19-летний Кличко провел на площадке 9 минут, за которые набрал 7 очков (2/2 с игры, 3/4 штрафных) и 2 подбора при 1 фоле и 2 потерях. Встреча завершилась победой Сине-желтых со счетом 88:60.

Максим выступает на позиции центрового и защищает цвета "Монако". Рост баскетболиста составляет 219 см. К слову, по этому показателю Максим уже давно опередил своего легендарного отца (2,01 м) и дядю Владимира (1,98 м).

Максим Кличко - самый высокий в семье

Видеообзор матча Португалия - Украина

Ранее сообщалось, что баскетболиста "Днепра" и сборной Украины Владимира Конева сняли с поезда и доставили в ТЦК. Позднее проблему игрока с ТЦК решили "мощные люди". Спортсмен также сыграл с Португалией и набрал 5 очков.