Украина лишилась медали в биатлоне из-за несчастного случая (видео)

Украинке пришлось объезжать соперницу из Чили на дистанции

Украинский биатлон находится в глубоком кризисе. Отечественные биатлонисты не выигрывают медали даже на второстепенных соревнованиях, не говоря о Кубке мира по биатлону.

Невезение сборной Украины распространилось и на Юниорском чемпионате мира-2025 в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает "Суспільне Спорт" в telegram.

Елена Городная перед финишем вынуждена была объезжать упавшую на спуске соперницу, чилийку Констанцу Казанову Нуньес. Это, возможно, стоило нашей спортсменке медали, ведь отставание от "бронзового" результата в итоге составило чуть больше секунды.

"Момент, который стоил Украине медали юниорского чемпионата мира по биатлону?" — задается вопросом издание.

Отметим, в сети мнение украинцев касательно итогов этой гонки разделилось. Некоторые считают, что падение чилийки действительно сыграло свою роль в результате украинки. Другие уверенны, что Елена заслужила бы "бронзу", если бы отыграла отставание на дистанции.

Добавим, что Городная стала 4-й с одним промахом. Александра Меркушина с 3 неточными выстрелами стала 15-й, Ксения Приходько с одним промахом показала 20-й результат, а Татьяна Тарасюк трижды промазала на рубежах и стала 26-й. Чилийка показала 97-й результат с 6 промахами и 20-минутным отставанием от лидера.

Результаты спринтерской гонки на юношеском ЧМ-2025 по биатлону

Напомним, на чемпионате мира по биатлону в Швейцарии украинцы остались без медалей. Тем не менее флаг Украины несколько раз развевался на этапах Кубка мира, правда, во время цветочной церемонии.