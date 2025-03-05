Украинский вратарь сделал тройной сейв против "Барселоны" в Лиге чемпионов (видео)

Украинский голкипер сделал немыслимый сейв

В среду, 5 марта, "Бенфика" в рамках матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА принимает "Барселону". В параллельной игре ПСЖ и "Ливерпуль" играют в Париже.

Уже в дебюте поединка украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин сделал феноменальный сейв, который наверняка войдет во всевозможные подборки Лиги чемпионов. Об этом сообщает "Телеграф".

На 13-й минуте поединка Трубин сделал тройной сейв, причем все удары игроки "Барселоны" нанесли с близкой дистанции. Сначала Дани Ольмо не сумел переиграть украинца в ближнем бою, после чего Роберт Левандовски и Ламин Ямаль не сумели добить мяч в сетку ворот. Добавим, что с 22-й минуты каталонцы играют в меньшинстве после удаления Пау Кубарси, который увидел перед собой красный свет после фола последней надежды.

Полный видеообзор матча "Бенфика" — "Барселона" будет доступен здесь позднее.

Напомним, Трубин дважды не пожал руку россиянину Александру Головину из "Монако" перед матчами Лиги чемпионов. Этом произошло в стыковом раунде ЛЧ, а также на основном этапе главного еврокубка.