ПСЖ - "Ливерпуль": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Большой матч пройдет в Париже

В среду, 5 марта, в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 состоится центральная игра этой стадии еврокубка "Пари Сен-Жермен" — "Ливерпуль". Накануне украинский футболист выбил Красных из Кубка Англии.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ — "Ливерпуль". Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов ПСЖ — "Ливерпуль" (обновляется)

Что на кону

На кону 2-матчевого противостояния парижан и мерсисайдцев стоят дополнительные 12,5 миллиона евро призовых от УЕФА за выход в четвертьфинал. Также клубы получат денежные бонусы в случае ничьей или победы в играх.

Где и когда смотреть матч ПСЖ — "Ливерпуль"

В прямом эфире в Украине суперматч ПСЖ — "Ливерпуль" покажет медиа-платформа Megogo. Встреча пройдет в Париже (Франция) на стадионе "Парк-де-Пренс". Прямая трансляция матча будет доступна на сервисе по подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL (стоимость пробной — от 69 грн).

Прогноз букмекеров на матч ПСЖ — "Ливерпуль"

Букмекеры в первой игре отдают предпочтение парижанам, однако в 2-матчевом противостоянии аналитики ставят на английский клуб. На проход столичной команды специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,47. В то же время подобный успех англичан менее вероятен — коэффициент 2,68. Добавим, что букмекеры оценили вероятность победы ПСЖ в первой игре в 40%, а "Ливерпуля" — в 34%.

ПСЖ — "Ливерпуль": история встреч

Команды пересекались в еврокубках только 4 раза — дважды побеждали французы, дважды — англичане. В последний раз команды встречались между собой на групповой стадии Лиги чемпионов 2018/19 (2:1 в пользу ПСЖ). Добавим, что "Ливерпуль" стал лучшей командой основного этапа Лиги чемпионов, а парижане пробились в 1/8 финала через стыковой раунд, победив "Брест" (0:3, 0:7 по итогам двух матчей).

Видеообзор матча ПСЖ - "Брест"

Видеообзор матча "Брест" - ПСЖ

Напомним, в феврале состоялась жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финалов Лиги чемпионов. Победитель дуэли ПСЖ и "Ливерпуля" выйдет в четвертьфинал турнира, где сыграет против победителя пары "Брюгге" — "Астон Вилла".