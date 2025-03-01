Футболист сборной Украины забил гол в ворота "Ман Сити" (видео)

Українець дуже класно розпочав в Англії

В субботу, 1 марта, "Манчестер Сити" в рамках матча 1/8 финала Кубка Англии по футболу сезона 2024/25 принимал "Плимут". За гостей в этом поединке отличился голом центральный защитник сборной Украины Максим Таловеров, который перешел в клуб из Чемпионшипа 31 января.

Именно Максим открыл счет в игре. Об этом сообщает "Телеграф".

На 38-й минуте поединка украинец головой замкнул навес с углового в исполнении Мэттью Соринолы. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу МС.

Видео гола Таловерова в матче "Ман Сити" — "Плимут":

Отметим, Таловеров феноменально дебютировал за "Плимут", став игроком матча несколько раз. Кроме того, центр бек до этого забивал в Чемпионшипе, а также в Кубке Англии в ворота "Ливерпуля", который был пройден командой украинца в прошлом раунде.

Ранее сообщалось, что сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Таловеров принял участие в 3 матчах ЛН из 6. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии.