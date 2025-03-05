Український воротар зробив потрійний сейв проти "Барселони" у Лізі чемпіонів (відео)

Український голкіпер зробив немислимий сейв

У середу, 5 березня, "Бенфіка" у рамках матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА приймала "Барселону". У паралельній грі ПСЖ та "Ліверпуль" зіграли у Парижі.

Вже в дебюті поєдинку український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін зробив феноменальний сейв, який, напевно, увійде у всілякі добірки Ліги чемпіонів. Про це повідомляє "Телеграф".

На 13-й хвилині поєдинку Трубін зробив потрійний сейв, причому всі удари гравці "Барселони" завдали з близької дистанції. Спочатку Дані Ольмо не зумів переграти українця у ближньому бою, після чого Роберт Левандовскі та Ламін Ямаль не зуміли добити м’яч у сітку воріт.

Додамо, що з 22-ї хвилини каталонці грають у меншості після вилучення Пау Кубарсі, який побачив перед собою червоне світло після фолу останньої надії. Зустріч завершилася з рахунком 0:1 на користь "Барселони".

Повний відеоогляд матчу "Бенфіка" — "Барселона" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, Трубін двічі не потиснув руку росіянину Олександру Головіну з "Монако" перед матчами Ліги чемпіонів. Це відбулося в стиковому раунді ЛЧ, а також на основному етапі головного єврокубка.