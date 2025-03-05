Это точно мама двоих? Влада Седан похвасталась фигурой в купальнике (фото)

Жена футболиста поделилась ярким снимком

Жена футболиста сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александра Зинченко Влада Седан показала фото с отдыха. Недавно мама двух детей примерила новый образ.

Соответствущий снимок Седан опубликовала на своей странице в Instagram. Зинченко блеснула фигурой в белом закрытом купальнике на фоне пальм и песка. Девушка дополнила образ стильной панамой, солнцезащитными очками и поясом на талии.

"Это точно мама двоих?", "Какая ты замечательная! Это фото прямо как с обложки журнала!", "Идеальная комбинация: солнце, море и ты!", "Ты – лучший аксессуар этого пляжа!", — в сети засыпали Владу комплиментами.

Влада Седан

Отметим, Александр и Влада поженились в 2020 году. Пара воспитывает две дочери: Еву и Лею, которая появилась на свет в августе 2023 года.

Семья Зинченко

Влада ведет блог в инстаграм, на который подписано свыше 600 тысяч человек. Седан частенько радует поклонников горячими снимками.

Влада Седан

Напомним, в конце 2024 года сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Зинченко отыграл в четырех матчах ЛН и даже забил гол в ворота Албании (2:1), который помог нашей команде занять второе место в группе. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии.