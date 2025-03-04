"Волшебница" забила лучший гол в истории футбола (видео)

Это взятие ворот войдет в историю игры

В чемпионате Мексики по футболу среди женщин был забит уникальный гол. Зрители во время игры 10-го тура Клаусуры "Тигрес" — "Гвадалахара" стали свидетелями необычного взятия ворот в исполнении мексиканской полузащитницы Лизбет Овалле по прозвищу "Волшебница".

На 76-й минуте поединка 25-летняя Овалле забила гол ударом скорпиона. Об этом сообщает "Телеграф".

После навеса в штрафную Лизбет сделала феноменальный акробатический прыжок и пяткой переправила мяч прямо в верхний угол ворот — без шансов для вратаря. Видео с этим ударом завирусилось в сети. Пользователи уже называют это взятие ворот лучшим в истории женского футбола. Кроме того, клуб обратился в ФИФА, чтобы номинировать необычный удар Овалле на премию Пушкаша.

Видео гола Лизбет Овалле в матче "Тигрес" — "Гвадалахара":

Добавим, что этот гол так сильно ударил по морали гостей, что они пропустили через 3 минуты второй гол, а "Тигрес" добыл победу со счетом 2:0. Это успех позволил команде подняться на 4-е место в первенстве Мексики.

Видеообзор матча "Тигрес" — "Гвадалахара":

Ранее сообщалось, что украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик принес команде важную победу в матче Серии А против "Комо" (2:1). К слову, украинец впервые за 4 игры оказался в составе Волков. Добавим, что форвард сборной Украины перешел в римский клуб начале сезона.