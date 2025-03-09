Украина прервала проклятье в биатлоне, длившееся три года

Сине-желтые наконец-то прервали неудачную серию

В воскресенье, 9 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) состоялась мужская эстафета. Сборная Украины по итогам гонки завоевала "бронзу".

Украинцы Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный показали третий результат. Об этом сообщает "Телеграф".

Украинские биатлонисты использовали семь дополнительных патронов на дистанции, отстав от лидера почти на 3 минуты. Первое место завоевали французы, а "серебро" досталось норвежцам.

Результаты мужской эстафетной гонки в Нове-Место:

Для Украины это первая медаль на уровне Кубка мира за последние 3 сезона. В сезоне 2021/22 на этапе в Оберхофе (Германия) "бронзу" в одиночной смешанной эстафете завоевали Дарья Блашко и Артем Тищенко. Отметим, в мужской эстафете в последний раз украинцы брали медаль в марте 2020 года. Тогда Сине-желтые выиграли серебряную медаль.

Добавим, до этого что флаг Украины в сезоне 2024/25 развевался на церемонии награждения только во время цветочных церемоний, где принимают участия биатлонисты, попавшие в топ-6. Ранее сообщалось, что украинцы остались без наград на чемпионате мира-2025 в Швейцарии.