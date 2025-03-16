Продался за российские рубли? Легенда футбола едет в Москву (видео)

"Император" подвергся критике на родине

Легенда итальянского футбола, бывший полузащитник "Ромы" Франческо Тотти по прозвищу "Император" посетит Москву с рабочим визитом. К слову, в Россию едет устанавливать новый мировой рекорд исландский стронгмен Хафтор Бьернссон, который сыграл "Гору" в сериале "Игра престолов".

Тотти станет приглашенной звездой на церемонии награждения Премии РБ ("Рейтинг букмекеров"). На крупнейших экранах Москвы был замечен видеоролик с 48-летним итальянцем, передает Tg1. Кроме того, сам спортсмен подтвердил свой визит в Москву.

"Император едет в Третий Рим", — гласит сообщение на экране.

В итальянском сегменте Интернета Тотти раскритиковали за решение посетить Москву. Пользователи считают, что футболист "продался" за российские рубли.

"Путин ошибался, ему следовало начать вторжение в Европу с Италии, это заняло бы 3 дня. После трех лет войны, унесшей тысячи жизней и похитившей тысячи детей… есть итальянцы, которые едут поклониться путинскому режиму".

"Франческо Тотти, не знаю, насколько сознательно, поддается империалистической пропаганде Путина. Его пригласили в Москву на мероприятие, посвященное спорту и ставкам под лозунгом "Император едет в Третий Рим". Третий Рим — империалистическое название Москвы. Ужасно".

"Я просто скажу: "Жаль… " Я уважал Тотти как футболиста (и продолжу уважать), но также как человека. После этого для меня он может оставаться в РФ. Сегодня люди продаются за что угодно, мог бы подумать об этом раньше – Берлускони бы осыпал его золотом."

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Недавно в России обозначили сроки своего возвращения в мировой футбол.