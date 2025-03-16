Один из сильнейших людей в мире не брезгует ехать в РФ

Исландский стронгмен Хафтор Бьернссон в апреле выступит на турнире в Красноярске (Россия). Исландец прославился на весь мир, сыграв роль Григора Клигана в культовом сериале "Игра престолов".

В России Хафтор станет участником соревнований по силовым видам спорта. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, исландец подписал договор на участие в турнире и намерен попытаться установить новый мировой рекорд в становой тяге. К слову, Бьернссон попытается улучшить свое же достижение, которое он установил в 2020 году (501 кг). Исландец станет не единственным зарубежным спортсменом на соревнованиях в РФ, в частности в Красноярск приедет обладатель мирового рекорда в жиме лежа Джулиус Мэддокс.

В 2015 году Бьернссон побил тысячелетний рекорд на соревнованиях "Сильнейший викинг мира" в Норвегии, протащив 650-килограммовое 10-метровое бревно на 5 шагов вперед. Прежний рекорд был установлен в начале X века исландским викингом Ормом Сторолфссоном по прозвищу Орм Сильный, который пронес на себе корабельную мачту аналогичного веса на три шага, прежде чем сломать спину.

Ранее сообщалось, что Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев накинулся с критикой на премьер-министра Польши Дональда Туска. Дело в том, что польский политик сделал громкое заявление о российско-белорусском финале на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе (США), откуда ранее вылетела последня представительница Украины Элина Свитолина.