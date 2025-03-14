Даже Лобановский его уважал. Что известно о самом главном болельщике в истории "Динамо" (фото)

Суперфан Парамон вошел в историю украинского футбола

Киевское "Динамо" имеет огромную армию болельщиков и славную историю фанатского движения, однако только один человек удостоился звания "суперфана" Бело-синих. Сергей Заборовский (Парамон) навсегда запечатлел свое имя в историю киевского клуба.

"Телеграф" рассказывает о самом преданном болельщике "Динамо". К сожалению, Парамона не стало 9 декабря 2021 года.

Сергей был поклонником "Динамо" с 1967 года. Он болел за Бело-синих больше 50 лет и стал символом фанатского движения, воплощением верности клубу и талисманом киевлян. Он не пропускал ни одного домашнего матча любимой команды и регулярно поддерживал "динамовцев" в выездных поединках, став настоящей легендой среди болельщиков.

Парамон

Известно, что легендарный тренер "Динамо" Валерий Лобановский обращался к суперфану только по имени и отчеству.

Парамон отдал дань уважения Валерию Лобановскому

В матче Лиги Европы 2010/11 против "Браги" "Парамон" пытался ударить бокового судью, после чего киевский клуб лишил его привилегий и Сергей начал посещать матчи киевлян в статусе обычного болельщика.

Парамон

Даже в последние годы своей жизни, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Сергей посещал стадион, чтобы увидеть игру "Динамо" и сборной Украины своими глазами. "Парамон" умер в столице на 67-м году. Церемония прощания с суперфаном состоялась 14 декабря у помещения крематория Байкового кладбища.

Напомним, легендарный украинский футболист и тренер Валерий Лобановский ушел из жизни в 63 года в мае 2002 года. "Полковник" был похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Ежегодно 6 января, в день рождения легенды, традиционно проходит день памяти Мэтра.