Беременная жена футболиста сборной Украины засветила глубокое декольте (фото)

Женщина поделилась счастливым моментом с подписчиками

Роксана Малиновская, жена полузащитника "Дженоа" и сборной Украины Руслана Малиновского поделилась горячим снимком во время беременности. Накануне она отдохнула в горах.

Соответствующее фото Роксана опубликовала на своей странице в Instagram. Скоро в семье Малиновских появится мальчик, а потому его мама примерила платье голубого цвета.

"Ваше любимое мужское имя?" — спросила у подписчиков Роксана. Видимо, пара еще не определилась с именем для будущего ребенка.

Роксана Малиновская

Отметим, Роксана и Руслан женились в 2016 году. Пара воспитывает дочь Оливию, которая появилась на свет в 2019 году.

Семья Малиновских

Напомним, в конце 2024 года сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Малиновский отыграл в двух стартовых поединках ЛН, дважды выйдя на замену. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии.

К слову, главный тренер национальной команды Сергей Ребров уже назвал состав на мартовские матчи, и Руслана нет в заявке. Добавим, что накануне Малиновский оформил дубль из ассистов в Серии А, после чего в сети потребовали от Реброва дозаявить футболиста.