В России рассказали, когда их вернут в международный футбол

Бывший функционер ФИФА из РФ понимает, что о скором возвращении России на международную футбольную арену речи не идет

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что Россию вернут на международную футбольную арену спустя 2 года после окончания войны в Украине. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Соответствующее заявление Колоскова приводит vseprosport.ru. По словам бывшего вице-президента ФИФА, РФ вернется в футбольную семью спустя 2 года после подписания мирного договора с Украиной.

"Где вы находите эти позитивные сигналы о нашем возвращении? Я смотрю ТВ, читаю новости в интернете, и никаких сигналов я там не увидел.

Да, бывают намеки, что с нас скоро снимут дисквалификацию, но я бы воздержался от таких оценок. Политическая обстановка меняется? Да ничего она не меняется – все это догадки и предположения.

Я уже не раз говорил, что пока будет продолжаться СВО и не будет подписан мирный договор, никаких изменений в решениях УЕФА и ФИФА не будет.

И то снятие санкций наступит не прямо сразу после подписания мирного договора и/или капитуляции Украины. Это произойдет не раньше, чем через два года после этого. Вот это реальные цифры, а все остальное – благие намерения и фантазии", – сказал Колосков.

Напомним, из-за международного бана россиянам сложно найти соперника. К примеру, сборная Пакистана в последний момент отказалась играть с РФ в октябре. Более того, Пакистан отказался отправлять на товарищеский матч с РФ национальную команду, предложив россиянам сыграть с "неофициальной" сборной Пакистана. В России назвали это унижением.