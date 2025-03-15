Билодид официально стала футболисткой: "бросать через бедро никого не буду" (фото)

Популярная дзюдоистка попробует себя в футболе

Известная украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Билодид стала футболисткой. Футбольный клуб "Металлист 1925" объявил, что Дарья стала частью женского коллектива команды.

Об этом сообщает пресс-служба харьковской команды на своем официальном сайте. Дарья будет выступать в клубе под 77 номером.

"Сотрудничество между "Металлистом 1925" и легендарной украинской дзюдоисткой, амбасадоркой клуба Дарьей Билодид выходит на новый уровень! Чемпионка мира, Европы и призер Олимпийских игр официально стала игроком женской команды "Металлиста 1925", — гласит сообщение клуба.

Сама Билодид призналась, что дзюдоисты играют в футбол по-другому. К примеру, у них на матчах можно бросать соперника через бедро. Спортсменка отметила, что не будет делать ничего подобного в большом футболе.

"Это такой борцовский футбол, мы там позволяем себе толкаться, сбивать соперника, бывает такое, что люди падают, можем бросить и через бедро. Но с футболистками, я обещаю, что не буду такого делать", — заверила Билодид.

Отметим, женская команда "Металлиста 1925" выступает в высшем дивизионе страны. На данный момент харьковчанки идут на третьем месте в чемпионской группе.

Напомним, после провала на Играх в Париже украинская "Анаконда" задумалась о завершении карьеры в дзюдо. Спортсменка, хорошенько отдохнув, все-таки вернулась на татами. К слову, в случае необходимости Дарья легко найдет себя в модельном бизнесе.