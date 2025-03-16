Из-за постоянных воздушных тревог в Украине не состоялся футбольный матч в высшем дивизионе

В украинском футболе прогремел очередной скандал. На этот раз вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин грубо ответил болельщику, который предложил проводить домашние матчи клуба в другом городе, в частности в Александрии (Кировоградская область).

Спор между спортивным функционером и болельщиком вспыхнул в Instagram в комментариях под постом Гагарина о том, как футбол нужен городу. Артем считает, что фаны во время войны получают некую отдушину в виде футбола.

Один из пользователей отметил, что из-за большого числа воздушных тревог в Кривом Роге домашние матчи "Кривбасса" рациональнее проводить в других регионах страны. После этого Гагарин устроил перепалку с болельщиком.

"Идите в ж*пу! Грубо, но иначе не могу вам ответить! Если смелы, то и вас приглашаю в гости. Адрес легко найдете! И в Академию приглашаю и на стадион. Приезжайте и общайтесь с детьми ФА и болельщиками. А все что Вы написали — это полный бред. Кривой Рог со всеми жителями нам тоже в Александрию перенести?" — написал Гагарин.

Отметим, накануне "Кривбасс" сообщил, что матч 21-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) против "Левого Берега" не будет доигран 15 марта. Игра проходила на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. Она должна была начаться в 15.30, но старт был отложен из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области. Команды вышли на поле в 17.15, но уже на 2-й минуте встреча была прервана из-за новой тревоги.

Напомним, в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский поручил народному депутату Юрию Корявченкову заняться возрождением криворожской команды. Летом 2020 года было объявлено, что клуб будет восстановлен на базе криворожского "Горняка". Новая команда была образована слиянием любительского "Кривбасса", выступавшего в чемпионате Днепропетровской области, с "Горняком", и начала свой профессиональный путь со Второй лиги. Сейчас "Кривбасс" идет на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Владимир Зеленский в 2020 году открыл первый матч с участием возрожденного "Кривбасса"

Отметим, в текущем сезоне криворожский клуб стартовал в еврокубках с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, где по итогам двух матчей не сумел пройти чешскую "Викторию" и вылетел в отбор Лиги конференций. Там "Кривбасс" не справился с "Бетисом".