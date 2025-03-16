Миллиардеры в Монако: видео с дочерью Суркиса и ее мужем-футболистом стало вирусным в сети

Известная пара засветилась в Монако

Папарацци засняли дочь президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса Яну с мужем Кристианом Биловаром в Монако. К слову, в декабре 2024 года пара впервые стала родителями.

Видео с Яной и Кристианом опубликовано в TikTok pistons_brothers. Данный аккаунт публикует кадры про жизнь богатых людей в Монако и их суперкары.

"Жизнь миллиардеров в Монако", — гласит сообщение под видео.

В ролике Биловар и Яна подъезжают на Lamborghini на стоянку, где их встречает парковщик. Затем пара отправилась по своим делам. Отметим, когда было снято видео неизвестно, однако за несколько дней спустя публикации оно собрало больше 400 тысяч просмотров. Украинцы узнали пару и активно обсуждали ролик.

24-летний Кристиан выступает в "Динамо" на позиции центрального защитника. В сезоне 2024/25 он сыграл 40 матчей за киевлян во всех турнирах, голевыми действиями не отличался.

Отметим, Биловар женился на младшей дочери президента "Динамо" в 2023 году. Лишь спустя год это в Instagram подтвердила Яна, которая поздравила мужа с годовщиной свадьбы. Примечательно, что Яна родила ребенка в свой день рождения, первенца назвали Александром. Позднее в сети появился снимок, как Суркис нянчит внука.