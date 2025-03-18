Скандальный Поворознюк рассказал, когда закончится война в Украине (видео)

Футбольный функционер также прошелся по журналисту Дмитрию Гордону

Скандальный президент "Ингульца" Александр Поворознюк поделился мнением, когда в Украине закончится война. Он прогнозирует, что мирное соглашение будет достигнуто к середине лета.

Соответствующий комментарий Поворознюка приводит его YouTube-канал. Александр, говоря о своем прогнозе, вспомнил слова журналиста Дмитрия Гордона, который заявил, что горячая фаза войны России против Украины закончится 30 декабря 2024 года.

– По вашему мнению, закончится ли война в этом году?

– Думаю, да.

– Почему?

– Потому что верим в то, что она кончится. При этом не в этом году, а закончится она к середине лета. Конец весны – середина лета.

– У вас есть какая-то информация, которая не выходит в публичное пространство? Или только та, которую мы все знаем и вы ее анализируете?

– Есть информация, которая не выходит, но я же не г****н. Прошу не запикивать, это не мат, это фамилия.

– YouTube так не понимает…

– Пусть понимает, что это фамилия. Г****н. Это не мат. Я ведь не г****н и рассказывать, что мне из Вашингтона позвонили и сказали… Я не буду этого.

Но той информацией, которой владею я – конец весны – середина лета максимум мы подпишем… И будут уже мирные отношения, начнем восстанавливать Украину, – сказал Поворознюк.

Напомним, Поворознюк и Гордон конфликтуют. Журналист обвинил президента "Ингульца" в покушении на убийство и сделал интервью с жертвой. Александр нашел, что ответить Дмитрию.