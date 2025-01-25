"Дармоеды": скандальный Поворознюк накинулся на своих футболистов

Бизнесмен недоволен результатами команды

Одиозный президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк оценил выступление своей команды в первой части Украинской премьер-лиги (УПЛ). "Ингулец" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.

Соответствующий комментарий Поворознюка приводит sport-express.ua. Футбольный функционер считает, что футболисты должны работать на минимальную зарплату, но с большими премиями.

– Как вы оцените первую часть сезона для Ингульца?

– Отрицательно! Результата нет! Деньги я выплачивал, премии давал. Но в последний месяц я сказал: "Ребята, давайте посмотрим в турнирную таблицу и ответим на вопрос: заслуживаете ли вы этих денег?". Каждый человек должен деньги не получать, а зарабатывать. Вот у меня тракторист зарабатывает 20-30 тысяч гривен, так он сутками пашет. А вы, дармоеды, 50-70 тысяч за что получаете?! А результата нет.

Футболисты мне все время говорят, что нужно семьи кормить. Но я трачу свои деньги, изо дня в день выплачиваю, однако кайфа не получаю. Вот за что я плачу деньги? Платят за результат. Именно поэтому я приверженец того, чтобы в контрактах были минимальные зарплаты, а вместе с премиями вы можете получать на руки и по 100, и по 200 тысяч, — сказал Поворознюк.

Напомним, в 2024 году Поворознюк угодил в аварию. В этом же году Александр потерял сына.