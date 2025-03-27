Укр

Украинский силач попал в Книгу рекордов Гиннеса (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Павел Кордияка Новость обновлена 27 марта 2025, 18:47
Павел Кордияка. Фото instagram.com/pavlo_kordiyaka

Спортсмен блестяще справился с заданием

В четверг, 27 марта, украинский стронгмен, самый сильный человек Европы-2023 Павел Кордияка установил новый мировой рекорд. Данное достижение покорилось украинскому спортсмену на соревнованиях в Милане (Италия).

29-летний украинец попал в книгу рекордов Гиннеса, выполнив быстрее всех упражнение с бревнами. Павел на своей странице в Instagram показал, что получил соответствующий сертификат.

В прямом эфире Кордияка поочередно подымал над головой пять бревен весом от 100 до 180 кг, причем делал это на скорость. Павел справился за 37 секунд, установив новый мировой рекорд. Стронгмен опубликовал видео своего достижения в Instagram.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в молодости выглядел самый сильный человек в мире украинец Василий Вирастюк. К слову, соотечественники бурно отреагировали на откровения Вирастюка об измене жене.

Напомним, в 2022 году украинский стронгмен Алексей Новиков во второй раз выиграл титул Strongman Classic, подтвердив звание сильнейшего человека на планете. После триумфа в Лондоне спортсмен призвал фанатов жертвовать деньги защитникам Украины.

Теги:
#Книга рекордов Гинесса #Стронгмен