В Италии призвали допустить Россию к Олимпиаде в Милане

Итальянский политик признался, что ему больно смотреть на российских спортсменов без флага и гимна

Вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини хочет, чтобы россияне участвовали на Олимпийских играх-2026. Политик призывает допустить агрессоров на Игры под своим флагом и гимном, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Соответствующий комментарий Сальвини приводит ansa. Маттео заявил, что ему больно смотреть на то, как россияне выступают без своей атрибутики.

"Надеюсь, что этот склон Кортины, объединивший территории, в следующем году объединит страны, и что Олимпиада-2026 станет первой, на которой мы увидим украинских и российских спортсменов, спускающихся на лыжных и бобслейных трассах. Потому что олимпийский дух основан на мире.

Также потому, что несмотря на то, что ведется много усилий для мира, видеть национальные команды без флагов, без символов, без присутствия – это больно", — сказал Сальвини.

Сальвини до полномасштабного вторжения РФ в Украину был активным поклонником президента РФ Владимира Путина. Политик незаконно посещал оккупированный Крым в 2014 и 2016 годах. Добавим, что Олимпиада-2026 состоится с 6 по 22 февраля в Италии (Милан и Кортина-д’Ампеццо).

Напомним, Кирсти Ковентри из Зимбабве победила на выборах президента МОК, она летом заменит на этом посту немца Томаса Баха. В России обрадовались новому лицу во главе МОК, ведь у них появилась надежда вернуться в международный спорт.