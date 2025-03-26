"Невиданное дно": Россия отправила на войну паралимпийца с умственной отсталостью

ВСУ ликвидировали титулованного спортсмена-паралимпийца

На фронте защитники Украины ликвидировали необычного оккупанта Александра Работницкого. Погибший оказался титулованным атлетом, медалистом Паралимпиады в Токио

Блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский на своем telegram-канале прокомментировал данную новость. Он в очередной раз был поражен цинизмом российских властей, которые отправили на войну инвалида с умственной отсталостью.

"В Украине погиб российский паралимпиец с умственной отсталостью Александр Работницкий. Его убедили подписать контракт, несмотря на инвалидность. Не побрезговали даже таким.

Не устаю поражаться. Это какое-то невиданное дно, даже в антиутопиях такого не писали", — отметил Казанский.

Справка: Работницкий — заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Паралимпийских игр в Токио в беге на 1500 метров в категории спортсменов с интеллектуальными нарушениями (IQ < 75). По данным РосСМИ, Александр служил командиром отделения в разведроте. По информации Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, Александр отправился на так называемую "СВО" в статусе добровольца.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России Алексей Бугаев нашел свою смерть в составе оккупационны войск РФ. Он отправился убивать украинцев прямо из российской тюрьмы.