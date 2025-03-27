Український силач потрапив до Книги рекордів Гіннеса (відео)

Спортсмен блискуче впорався із завданням

У четвер, 27 березня, український стронгмен, найсильніша людина Європи-2023 Павло Кордіяка встановив новий світовий рекорд. Це досягнення підкорилося українському спортсмену на змаганнях у Мілані (Італія).

29-річний українець потрапив до книги рекордів Гіннеса, виконавши найшвидше вправу з колодами. Павло на своїй сторінці у Instagram показав, що отримав відповідний сертифікат.

У прямому етері Кордіяка по черзі підіймав над головою п’ять колод вагою від 100 до 180 кг, причому робив це на швидкість. Павло впорався за 37 секунд, встановивши новий світовий рекорд. Стронгмен опублікував відео свого досягнення в Instagram.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у молодості виглядала найсильніша людина у світі українець Василь Вірастюк. До речі, співвітчизники бурхливо відреагували на одкровення Вірастюка про зраду дружині.

Нагадаємо, 2022 року український стронгмен Олексій Новіков вдруге виграв титул Strongman Classic, підтвердивши звання найсильнішої людини на планеті. Після тріумфу у Лондоні спортсмен закликав фанатів жертвувати гроші захисникам України.