От министра до депутата. Где может проявить себя Усик в политике

Спортсмен ранее заявлял, что хочет стать министром

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) успешно защитил диссертацию и получил степень доктора философии по специальности "Право". После этого в сети заговорили о политических амбициях боксера.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту (ИИ) Grok с запросом проанализировать политические перспективы боксера в Украине. ИИ считает, что у олимпийского чемпиона достаточно популярности, харизмы и авторитета для работы депутатом, правда, нейросеть советует начинать Усику с местного уровня.

Депутат местного уровня (городского или областного совета)

Grok считает, если Усик решит пойти в политику, ему стоит начать с должности которая позволит спортсмену адаптироваться к новой сфере и постепенно развивать соответствующие навыки. Для этого лучшего всего подойдет работа депутата местного уровня. Там боксер мог бы ознакомиться с основами государственного управления, понять проблемы граждан на практике и построить связи с местными элитами и избирателями. На этой должности Александр мог бы сосредоточиться на вопросах спорта или молодежи, используя свою популярность для решения локальных задач.

Депутат Верховной Рады

ИИ отмечает, что Усик может сразу пойти в большую политику, став нардепом. Имя и харизма обеспечат ему поддержку избирателей. В Верховной Раде Александр мог бы заниматься развитием спорта, поддержкой молодежных инициатив и вопросами культуры. Grok отмечает, что на єтой должности боксеру необходима команда профессионалов, которые помогли бы ему с законодательной деятельностью, ведь опыта в этой сфере у спортсмена пока нет.

Министр молодежи и спорта

ИИ считает, что Усик идеально подходит на должность министра молодежи и спорта Украины из-за своего спортивного прошлого. Александр на этом посту мог бы использовать свой авторитет для популяризации спорта в Украине, привлекать молодежь к здоровому образу жизни и развивать спортивную инфраструктуру. ИИ отмечает, что для этого боксеру нужно освоить управленческие навыки, работу с бюджетом и взаимодействие с международными организациями, а без опыта это будет сделать сложно.

Рекомендация Искусственного интеллекта

ИИ рекомендует Усику начать политическую карьеру с депутата местного совета, чтобы набраться опыта и понять, как работает политическая система. Если спортсмен сможет проявить себя, он мог бы стать нардепом или министром молодежи и спорта. Grok не видит Усика президентом или другим высокопоставленным чиновником из-за отсутствия управленческого опыта. ИИ отмечает, что Усик может построить успешную политическую карьеру, используя "постепенный подход".

Лучшие моменты Усика в тяжелом весе

Как Усик защищал диссератцию

Напомним, диссертация Усика наделала шуму в сети. Координатор антиплагиатной инициативы "Дисергейт" Светлана Вовк назвала 18 марта (день защиты Усика) "еще одним днем позора украинской науки". Блогер Олег Смирнов, в прошлом доцент Медицинского института Сумского государственного университета, проанализировал работу спортсмена.