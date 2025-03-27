В Бельгии высмеяли Зеленского после победы над Украиной в футболе (фото)

Сборная Украины по футболу не сумела пройти Бельгию в Лиге наций УЕФА

Бельгийские СМИ опубликовали карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского после победы местной сборной над Украиной в стыковом раунде Лиги наций УЕФА. По итогам двухматчевого противостояния Сине-желтые уступили со счетом 2:3.

Об этом сообщает Tribuna. Провокационный рисунок появился на страницах газетного издания.

На развороте газеты можно увидеть карикатуру с Зеленским и футболистом сборной Бельгии Ромелу Лукаку, который отличился дублем в ответной игре против Украины. Президент Украины при этом выдает фразу "Слава Лукаку".

Автор карикатуры некий "Marec". Этот псевдоним использует бельгийский карикатуриста Марек де Мейер, который работает для нескольких бельгийских газет, в частности Het Nieuwsblad и De Standaard. На одной из своих работа Марек изобразил Лукаку и Зеленского. Ромелу хочет обменяться футболками с президентом Украины, на что Зеленский отвечает, что не меняет одежду. Так автор, видимо, высмеял ситуацию в Белом Доме, где у Зеленского спросили, почему он пришел на переговоры с президентом США Дональдом Трампом не в костюме.

Полный видеообзор матча Бельгия — Украина - 3:0

Напомним, осенью 2024 года сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций на втором месте. Это дало право нашей команде сыграть в стыковом раунде. Жеребьевка свела украинцев с Бельгией, однако пройти Красных Дьяволов Сине-желтые не смогли.

Добавим, что следующий сбор сборной Украины состоится летом, а осенью на нашу команду ожидают тяжелейшие игры в отборе на чемпиона мира-2026.