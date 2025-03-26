"Без проблем поеду в Киев": легенда футбола нелепо оправдался за поездку в Москву

Итальянец считает, что не делает ничего плохого

Бывший форвард "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти прервал молчание касательно своей запланированной поездки в Россию. Легенда футбола 8 апреля собирается посетить Москву.

Соответствующий комментарий "Императора" приводит Ansa. Франческо хочет посетить церемонию награждения Премии "Рейтинг букмекеров".

"Моя командировка в Москву уже несколько дней вызывает бесконечные споры. Но я не политик и не дипломат, я спортсмен, продвигающий свои ценности по всему миру. Я всегда это делал: сначала как футболист, а теперь в новом статусе. В течение многих лет я ездил по всем странам, куда меня приглашали говорить о спорте, и я без проблем поеду в Киев с той же целью.

Тем не менее, если бы я получил обращение от компетентного органа не участвовать в московском мероприятии, я бы ни минуты не колеблясь сделал шаг назад.

Все остальное я считаю лицемерием и спекуляциями со стороны тех, кто хочет прославиться, используя мое имя", – заявил Тотти.

В России готовятся встречать Тотти

К слову, в Россию хочет приехать исландский стронгмен Хафтор Бьернссон, который сыграл "Гору" в сериале "Игра престолов". Спортсмен в РФ собирается установить новый мировой рекорд в становой тяге.