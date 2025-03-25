Футболист ударом с пенальти сломал ворота: решение арбитра удивило всех (видео)

Уникальный момент попал на видео

В Перу во время кубкового матча на межрайонном турнире в Чильке произошел необычный момент. Футболист забил гол с пенальти, после чего ворота просто рухнули.

Уникальный момент попал в трансляцию матча "Баррио Чалако" — "Баррио Маламбо". При счете 2:2 игрок "Маламбо" пробил точно в "девятку" ворот хозяев, а через несколько мгновений ворота упали.

Это очень рассмешило комментатора матча. К слову, рефери не остался в сторону и показал игроку, разрушившему ворота, красную карточку. Похоже, так арбитр решил пошутить.

Ранее сообщалось, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино начал оказывать давление на футбольные федерации Европы, чтобы вернуть РФ в мировой футбол. Один из журналистов отметил, что ФИФА начала операцию по возвращению России в футбольную семью. К слову, в РФ считают, что их вернут в футбол спустя 2 года после окончания войны в Украине. На данный момент ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления.