Мбаппе выбил Гвардиолу из Лиги чемпионов: видеообзор матча "Реал" - "Ман Сити"

В битве суперклубов победил Королевский

В среду, 19 февраля, "Реал" и "Манчестер Сити" провели ответный матч в рамках стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Центральная игра этого раунда ЛЧ состоялась в Испании.

Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершилась со счетом 3:1 в пользу МС. Об этом сообщает "Телеграф".

Горожане с первых секунд завладели мячом и, казалось, именно под их диктовку будет проходить игра. Однако уже на 4-й минуте Асенсио выдал идеальный дальний пас на Килиана Мбаппе, который в касание изящно перебросил вратаря гостей. Дальше на поле была одна команда. Давление Сливочных переросло во второй гол Мбаппе. Родриго доставил мяч французу в чужой штрафной, а Килиан идеально разобрался в ситуации, уложив на газон Гвардиола и Эдерсона.

Во втором тайме "Реал" снизил темп, но все равно атаковал чаще, чем соперники. Это привело к еще одному голу. На 61-й минуте Мбаппе оформил хет-трик, точно пробив с линии штрафной с нерабочей ноги. Точку в матче поставил Нико Гонсалес, добивший мяч в ворота Сливочных.

"Реал" – "Манчестер Сити" – 3:1 (первый матч – 3:2)

Голы: Мбаппе, 4, 33, 61 – Нико Гонсалес, 90+1

Предупреждения: Беллингем, 39 – Гюндоган, 28, Нико Гонсалес, 47

"Реал": Куртуа – Вальверде (Алаба, 90), Асенсио, Рюдигер, Менди – Себальос (Камавинга, 78), Тчуамени (Модрич, 83), Беллингем – Родриго, Мбаппе (Диас, 78), Винисиус (Эндрик, 90)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Хусанов, Стоунз (Аке, 8), Диаш, Гвардиол – Гюндоган (Ковачич, 77), Нико Гонсалес – Фоден (Макейте, 77), Бернардо Силва, Савио – Мармуш

Статистика матча "Реал" - "Ман Сити"

Полный видеообзор матча "Реал" — "Ман Сити" будет доступен здесь позднее.

Примечательно, что "Реал" и МС пересеклись в плей-офф ЛЧ в 4-й раз подряд. Трижды кряду победитель противостояния выигрывал Лигу чемпионов.

Отметим, в первой встрече Сливочные одержали минимальную победу в гостях со счетом 3:2. Таким образом, именно "Реал" шагает в следующий раунд главного еврокубка. МС покидает Лигу чемпионов.

Напомним, по итогам жеребьевки Лиги чемпионов "Реал" сыграет либо с немецким "Байером", либо с испанским "Атлетико" Мадрид. Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоится в пятницу, 21 февраля, в Ньоне (Швейцария).