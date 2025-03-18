Трамп поддержал странную идею Путина о хоккейных матчах между игроками НХЛ и КХЛ

Во время разговора Трамп и Путин обсуждали и спорт.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Путиным поддержал предложение организовать хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Эта инициатива прозвучала на фоне переговоров между США и Россией, обсуждавших вопросы двусторонних отношений.

Об этом сообщили в Кремле. По данным российской стороны, идея проведения подобных матчей направлена на "восстановление спортивных связей" между странами.

НХЛ – это сильнейшая профессиональная хоккейная лига в мире, объединяющая 32 клуба Северной Америки. Она разделена на две конференции.

КХЛ была создана в 2008 году на базе чемпионата России и объединяет клубы из нескольких стран, хотя большинство команд представляют именно РФ.

Несмотря на поддержку Трампа, перспективы такой инициативы остаются неопределенными. Еще в декабре 2024 года заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли заявил, что проведение матчей между командами североамериканской лиги и КХЛ в ближайшем будущем исключено.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Путин пообещал Трампу не атаковать энергетику Украины, но только на короткий срок. По информации кремлевских СМИ, президент РФ уже отдал военным соответствующий приказ.