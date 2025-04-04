Фехтувальниця дала відсіч супернику-трансгендеру: відео "поєдинку" завірусилося в мережі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Спортсменка влаштувала своєрідний протест
У США на турнірі з фехтування Cherry Blossom Open у Меріленді рапіристка Стефані Тернер відмовилася змагатися з трансгендерним спортсменом Редмондом Салліваном, який народився біологічним чоловіком. До речі, на Олімпіаді в Парижі пролунав "трансгендерний скандал", спровокований Росією.
Тернер була дискваліфікована, що викликало обурення з боку громадськості у всьому світі. Про це повідомляє New York Post.
Стефані перед поєдинком з Редмондом стала на коліно і відмовилася розпочинати бій. Відео з вчинком Тернер завірусилося в мережі та вже зібрало понад 7 млн переглядів.
"Коли я стала на коліно, я подивилася на суддю і сказала: Вибачте, я не можу цього зробити. Я жінка, а це чоловік і це жіночий турнір. І я не фехтуватиму проти цієї людини”, — розповіла Тернер Fox News.
В Асоціації фехтування США заявили, що дискваліфікація Тернер стала результатом її відмови від поєдинку і ніяк не пов’язана з протестом спортсменки.
Додамо, що Салліван фехтував протягом минулого сезону проти чоловіків у коледжі Вагнера. Згідно з його профілем Fencing Tracker, він ніколи не фінішував першим проти чоловіків. У середині свого першого сезону проти жінок Редмонд вже посів перше місце у відбірному турнірі юніорських Олімпійських ігор у Коннектикуті. Також Салліван змагався із жінками-спортсменками у легкій атлетиці, де він виграв титул чемпіона штату у штовханні ядра та посів 2-ге місце на Відкритому чемпіонаті штату.
Нагадаємо, президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах публічно заявив, що Росія розповсюджувала фейкові новини, створивши напругу на Олімпійських іграх. Йдеться про гендерний скандал у жіночому боксі навколо представниці Тайваню Лінь Юйтін та алжирки Іман Хеліф.