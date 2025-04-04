Фехтувальниця дала відсіч супернику-трансгендеру: відео "поєдинку" завірусилося в мережі

Спортсменка влаштувала своєрідний протест

У США на турнірі з фехтування Cherry Blossom Open у Меріленді рапіристка Стефані Тернер відмовилася змагатися з трансгендерним спортсменом Редмондом Салліваном, який народився біологічним чоловіком. До речі, на Олімпіаді в Парижі пролунав "трансгендерний скандал", спровокований Росією.

Тернер була дискваліфікована, що викликало обурення з боку громадськості у всьому світі. Про це повідомляє New York Post.

Стефані перед поєдинком з Редмондом стала на коліно і відмовилася розпочинати бій. Відео з вчинком Тернер завірусилося в мережі та вже зібрало понад 7 млн переглядів.

"Коли я стала на коліно, я подивилася на суддю і сказала: Вибачте, я не можу цього зробити. Я жінка, а це чоловік і це жіночий турнір. І я не фехтуватиму проти цієї людини”, — розповіла Тернер Fox News.

В Асоціації фехтування США заявили, що дискваліфікація Тернер стала результатом її відмови від поєдинку і ніяк не пов’язана з протестом спортсменки.

Додамо, що Салліван фехтував протягом минулого сезону проти чоловіків у коледжі Вагнера. Згідно з його профілем Fencing Tracker, він ніколи не фінішував першим проти чоловіків. У середині свого першого сезону проти жінок Редмонд вже посів перше місце у відбірному турнірі юніорських Олімпійських ігор у Коннектикуті. Також Салліван змагався із жінками-спортсменками у легкій атлетиці, де він виграв титул чемпіона штату у штовханні ядра та посів 2-ге місце на Відкритому чемпіонаті штату.

Редмонд Салливан

Нагадаємо, президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах публічно заявив, що Росія розповсюджувала фейкові новини, створивши напругу на Олімпійських іграх. Йдеться про гендерний скандал у жіночому боксі навколо представниці Тайваню Лінь Юйтін та алжирки Іман Хеліф.