Юный украинский футболист при загадочных обстоятельствах погиб в Германии

Юный спортсмен мог стать жертвой убийства

Воспитанник ковельского детско-юношеского футбольного клуба "Тайм" Александр Шворак погиб в Германии. К слову, в прошлом году страну всколыхнул трагический случай с юным украинским баскетболистом Владимиром Ермаковым в Оберхаузене.

О смерти Шворака, который родился в 2007 году, "Тайм" сообщил на своей странице в Instagram. В клубе выразили свои соболезнования родным и близким в связи с этой трагедией, однако подробностей смерти футболиста не сообщили.

"R.I.P. Трагически погиб в Германии наш воспитанник Александр Шворак (2007 г.р.)…

Соболезнование близким и родным.

О дате и времени похорон сообщим впоследствии…" — гласит сообщение.

Александр Шворак

По информации "Ковель media", Шворак проживал в Польше. Оттуда он уехал в Германию якобы к своему знакомому. Трагедия произошла в Берлине. По неофициальным данным, парень был убит.

Напомним, 10 февраля 2024 года в Оберхаузене (Германия) был убит 17-летний украинский баскетболист из Киева Ермаков. Также во время нападения пострадал его друг Артем Козаченко, который умер от полученных ранений в больнице.