На Играх разгорелся гендерный скандал

На Олимпийских играх в Париже прогремел громкий скандал в боксе. Якобы на Играх "боксер-трансгендер" Иман Хелиф из Алжира выступила в женском турнире и в первом же бою избила итальянку Анджелу Карини. Та со слезами на глазах призналась, что в жизни не получала таких сильных ударов.

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил в защиту Хелиф и другой спортсменки Линь Юйтин. Дело в том, что в сети на Иман посыпались обвинения в том, что она мужчина и не должна выступать на женском турнире.

"Мы заметили обманчивую информацию о двух спортсменках, которые соревнуются на Олимпийских играх в Париже 2024 года. Две спортсменки в течение многих лет принимают участие в международных соревнованиях по боксу в женской категории, включая Олимпийские игры в Токио 2020, чемпионаты мира IBA и санкционированные IBA турниры.

Эти две спортсменки стали жертвами внезапного и своевольного решения IBA. Ближе к концу чемпионата мира IBA в 2023 году они внезапно были дисквалифицированы без какой-либо надлежащей процедуры.

Согласно протоколу IBA, доступному на их веб-сайте, это решение первоначально было принято исключительно генеральным секретарем и генеральным директором IBA", — гласит сообщение МОК.

Все обвинения против Иман строятся на решении пророссийской организации IBA (Международная ассоциация бокса). IBA на чемпионате мира-2023 дисквалифицировала спортсменку перед финалом, заявив, что она не смогла "пройти тест на соответствие пола". Решение о дисквалификации алжирки принимал лично друг Путина глава IBA Умар Кремлев, который заявил, что у алжирки были обнаружены хромосомы XY. Правда, детали этого "исследования" не были опубликованы. К слову, МОК не признает IBA из-за коррупции и влияния РФ.

Напомним, Кремлев за счет российских денег и влияния остался у руля IBA. Друг Путина вернул российских боксеров на международные соревнования под флагом РФ и без любых ограничений. Кроме того, IBA запрещала украинскую символику, из-за чего сборная Украины бойкотировала турнир. МОК запретил IBA проводить отбор на Олимпиаду в Париже, а сам бокс может потерять статус олимпийского вида спорта.

Справка: Иман Хелиф — вице-чемпионка мира-2022, победительница чемпионата Африки-2022 и Арабских игр-2023, участница Игр в Токио (четвертьфинал). Хелиф не является трансгендером, но имеет нарушение полового развития (DSD), сообщал Reuters.