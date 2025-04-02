Боец-путинист Емельяненко оказался в инвалидном кресле (видео)

Боец ММА хочет продолжать спортивную карьеру

Известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко показался на публике в инвалидном кресле. Накануне он рассказал, что у него отнялись ноги.

Соответствующее видео Емельяненко разместил на своем telegram-канале. Александр рассказал, что хочет вернуться в профессиональный спорт, несмотря на советы врачей.

"Врачи дают утешительные, замечательные, положительные прогнозы. Невзирая на советы врачей, я собираюсь продолжать спортивную карьеру.

Когда я сломал правую руку в двух местах об лоб Мораеса, мне врачи говорили, что я не смогу держать в руке больше трех килограммов. И как бы со спортивной карьерой покончено. Но я продолжил выступать, продолжил драться. Я буду еще выступать, порадую вас своими победами. Вы меня увидите на профессиональном ринге", — заявил Емельяненко.

Кроме любви к президенту РФ Владимиру Путину, Емельяненко прославился любовью к алкоголю. Спортсмен лечился от алкогольной зависимости и даже находился под личным контролем главы Чечни Рамзана Кадырова, однако побороть зависимость не смог. В итоге один из боев россиянина назвали алкоспектаклем. После этого Федор Емельяненко, брат Александра, назвал его выход в октагон преступлением.