"Барселона" — "Інтер": букмекери визначили явного фаворита півфіналу Ліги чемпіонів

Фахівці віддають перевагу Синьо-гранатовим

У середу, 30 квітня, "Барселона" зустрінеться з "Інтером" у рамках першого півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — "Інтер".

На думку букмекерів, "Барселона" є явним фаворитом не лише першої зустрічі, а й протистояння загалом. Про це повідомляє Favbet.

На вихід Синьо-гранатових у фінал турніру аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,48. Водночас подібний успіх Нерадзуррі менш ймовірний — коефіцієнт 2,64. Додамо, що фахівці оцінили ймовірність перемоги іспанців у першій грі у 58%, а італійців — у 19%.

Прогноз букмекерів на півфінал Ліги чемпіонів "Барселона" — "Інтер":

Favbet: (перемога "Барселони" 1,67 — нічия 4,20 — перемога "Інтера" 5,00)

William Hill: (1,61 — 4,00 — 5,00)

Bwin: (1,60 — 4,20 — 5,25)

Зустріч пройде у Барселоні (Іспанія) на стадіоні "Олімпік Льюїс Компаніс", напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру в прямому етері в Україні.

Гра-відповідь між командами відбудеться 6 травня в Мілані (Італія). Переможець протистояння у фіналі турніру зіграє з переможцем 2-матчевої дуелі "Арсеналу" та ПСЖ.

Нагадаємо, "Барселона" посіла друге місце на етапі ліги. У 1/8 фіналу Синьо-гранатові вибили "Бенфіку", а потім впоралися з "Боруссією" Д. "Інтер" своєю чергою став четвертим на етапі Ліги. Потім Нерадзуррі пройшли "Феєнорд" та "Баварію".