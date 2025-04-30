Гол п’ятою та феноменальний Ямаль: "Барселона" та "Інтер" влаштували трилер у Лізі чемпіонів (відео)

Команди влаштували гольову феєрію у першій грі

У середу, 30 квітня, у Барселоні (Іспанія) відбувся перший півфінальний матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів "Барселона" — "Інтер". Напередодні свій перший півфінал провели "Арсенал" та ПСЖ.

Зустріч, що проходила на стадіоні "Олімпік Льюїс Компаніс", завершилася з рахунком 3:3. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм подарував уболівальникам справжнє шоу. Вже на першій хвилині гості вийшли вперед – гол п’ятою оформив Маркус Тюрам. Ще через 20 хвилин Дензел Думфріс ударом у падінні подвоїв перевагу Нерадзуррі. Синьо-гранатові й не думали здаватися — гол-красень оформив Ямін Ламаль, а Ферран Торрес став наконечником блискучої командної атаки Блаугранас.

На початку другого тайму команди обмінялися швидкими голами. За "Інтер" відзначився Думфріс (дубль), а за "Барселону" — Рафінья.

Повний відеоогляд матчу "Барселона" — "Інтер" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, "Барселона" посіла друге місце на етапі ліги. У 1/8 фіналу Синьо-гранатові вибили "Бенфіку", а потім впоралися з "Боруссією" Д. "Інтер" своєю чергою став четвертим на етапі Ліги. Потім Нерадзуррі пройшли "Феєнорд" та "Баварію".