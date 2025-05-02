Сборная Украины по хоккею близка к историческому успеху на ЧМ-2025: все расклады

Сине-желтые проводят блестящий турнир

Сборная Украины по хоккею успешно выступает на чемпионате мира-2025 в дивизионе 1А (второй по силе дивизион, — Ред.). Сине-желтым осталось провести одну игру на турнире.

"Телеграф" рассказывает, при каких раскладах наша команда выйдет в элиту мирового хоккея. Добавим, что шансы нашей команды добиться исторического успеха весьма немалы.

Из группы в высший дивизион выйдут две лучшие команды. По итогам 4 туров сборная Украины находится на втором месте в турнирной таблице, и только Италия теоретически может опередить Сине-желтых.

Турнирное положение команд на ЧМ-2025 по хоккею в дивизионе 1А

Что нужно сборной Украины, чтобы попасть на ЧМ-2026 по хоккею в элитном дивизионе?

Вариант №1: обыграть Японию

Украина гарантирует финиш в топ-2 дивизиона 1А ЧМ, если победит Японию любым способом.

Вариант №2: поражение от Японии в овертайме/серии буллитов

Украина выйдет в элиту мирового хоккея даже в случае поражения в последнем туре в овертайме или серии буллитов.

Вариант №3: поражение от Японии в основное время

Украина пойдет на повышение даже в случае поражения от Японии, если выполнится одно из условий:

Условие №1: победа Великобритании над Польшей; поражение Италии в матче против Румынии в основное время

Условие №2: Поражение Великобритании от Польши в основное время; поражение Италии в матче против Румынии

Условие №3: поражение Великобритании от Польши в основное время; победа Италии не в основное время над Румынией

Условие №4: поражение Великобритании от Польши в основное время; победа Италии в основное время над Румынией

Украина не выйдет на ЧМ-2026 в элитном дивизионе, если выполнятся три условия одновременно:

победа Великобритании над Польшей (любым способом)

поражение Украины от Японии в основное время

победа Италии над Румынией в основное время

Напомним, сборная Украины в последний раз играла в элитном дивизионе ЧМ по хоккею в 2007 году. К слову, Сине-желтые сумели подняться в классе в 2024 году, победив в дивизионе 1B.