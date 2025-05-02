Сборная Украины по хоккею близка к историческому успеху на ЧМ-2025: все расклады
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Сине-желтые проводят блестящий турнир
Сборная Украины по хоккею успешно выступает на чемпионате мира-2025 в дивизионе 1А (второй по силе дивизион, — Ред.). Сине-желтым осталось провести одну игру на турнире.
"Телеграф" рассказывает, при каких раскладах наша команда выйдет в элиту мирового хоккея. Добавим, что шансы нашей команды добиться исторического успеха весьма немалы.
Из группы в высший дивизион выйдут две лучшие команды. По итогам 4 туров сборная Украины находится на втором месте в турнирной таблице, и только Италия теоретически может опередить Сине-желтых.
Что нужно сборной Украины, чтобы попасть на ЧМ-2026 по хоккею в элитном дивизионе?
Вариант №1: обыграть Японию
Украина гарантирует финиш в топ-2 дивизиона 1А ЧМ, если победит Японию любым способом.
Вариант №2: поражение от Японии в овертайме/серии буллитов
Украина выйдет в элиту мирового хоккея даже в случае поражения в последнем туре в овертайме или серии буллитов.
Вариант №3: поражение от Японии в основное время
Украина пойдет на повышение даже в случае поражения от Японии, если выполнится одно из условий:
- Условие №1: победа Великобритании над Польшей; поражение Италии в матче против Румынии в основное время
- Условие №2: Поражение Великобритании от Польши в основное время; поражение Италии в матче против Румынии
- Условие №3: поражение Великобритании от Польши в основное время; победа Италии не в основное время над Румынией
- Условие №4: поражение Великобритании от Польши в основное время; победа Италии в основное время над Румынией
Украина не выйдет на ЧМ-2026 в элитном дивизионе, если выполнятся три условия одновременно:
- победа Великобритании над Польшей (любым способом)
- поражение Украины от Японии в основное время
- победа Италии над Румынией в основное время
Напомним, сборная Украины в последний раз играла в элитном дивизионе ЧМ по хоккею в 2007 году. К слову, Сине-желтые сумели подняться в классе в 2024 году, победив в дивизионе 1B.