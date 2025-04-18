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"Лукашенко вселил в игроков черта": в России объяснили аномальную победу белорусов в хоккее (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Александр Лукашенко посетил тренировку Динамо Минск Новость обновлена 18 апреля 2025, 19:49
Александр Лукашенко посетил тренировку Динамо Минск. Фото president.gov.by

Неожиданная победа минского клуба удивила россиян

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что минское "Динамо" обыграло "Трактор" из Челябинска в третьем матче 1/4 финала КХЛ (Континентальная хоккейная лига) со счетом 8:0 благодаря самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Накануне в сети появились слухи, что в КХЛ может появиться американская команда.

Соответствущий комментарий Плющева приводит gazeta.ru. По его словам Лукашенко, побывав на тренировке "Динамо", "вселил в игроков чертенка".

"Наверное, Батька им помог. Он присутствовал на тренировке, вселил в них какого-то "чертенка". Но еще раз говорю: результат ошеломительный. "Трактор" мог пропустить восемь шайб — но хотя бы три-то должен был забивать. Совершенно непонятно. Так что предсказать результат четвертого матча не берусь", — сказал Плющев.

Отметим, счет в серии 2-1 в пользу "Трактора".

Напомним, недавно в КХЛ российский хоккеист избил канадца клюшкой, забыв об игре. К слову, по словам президента России Владимира Путина, именно он придумал КХЛ.

Теги:
#Хоккей #Александр Лукашенко #ХК Динамо (Минск) #ХК Трактор