"Лукашенко вселил в игроков черта": в России объяснили аномальную победу белорусов в хоккее (видео)

Неожиданная победа минского клуба удивила россиян

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что минское "Динамо" обыграло "Трактор" из Челябинска в третьем матче 1/4 финала КХЛ (Континентальная хоккейная лига) со счетом 8:0 благодаря самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Накануне в сети появились слухи, что в КХЛ может появиться американская команда.

Соответствущий комментарий Плющева приводит gazeta.ru. По его словам Лукашенко, побывав на тренировке "Динамо", "вселил в игроков чертенка".

"Наверное, Батька им помог. Он присутствовал на тренировке, вселил в них какого-то "чертенка". Но еще раз говорю: результат ошеломительный. "Трактор" мог пропустить восемь шайб — но хотя бы три-то должен был забивать. Совершенно непонятно. Так что предсказать результат четвертого матча не берусь", — сказал Плющев.

Отметим, счет в серии 2-1 в пользу "Трактора".

Напомним, недавно в КХЛ российский хоккеист избил канадца клюшкой, забыв об игре. К слову, по словам президента России Владимира Путина, именно он придумал КХЛ.