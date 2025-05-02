Збірна України з хокею близька до історичного успіху на ЧС-2025: всі розклади
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Синьо-жовті проводять блискучий турнір
Збірна України з хокею успішно виступає на чемпіонаті світу-2025 у дивізіоні 1А (другий за силою дивізіон – Ред.). Синьо-жовтим залишилося провести одну гру на турнірі.
"Телеграф" розповідає, за яких розкладів наша команда вийде в еліту світового хокею. Додамо, що шанси нашої команди досягти історичного успіху вельми чималі.
З групи до вищого дивізіону вийдуть дві найкращі команди. За підсумками 4 турів збірна України знаходиться на другому місці у турнірній таблиці, і лише Італія теоретично може випередити Синьо-жовтих.
Що потрібно збірній України, щоб потрапити на ЧС-2026 з хокею в елітному дивізіоні?
Варіант №1: обіграти Японію
Україна гарантує фініш у топ-2 дивізіону 1А ЧС, якщо переможе Японію у будь-який спосіб.
Варіант №2: поразка від Японії в овертаймі/серії булітів
Україна вийде до еліти світового хокею навіть у разі поразки в останньому турі в овертаймі чи серії булітів.
Варіант №3: поразка від Японії в основний час
Україна піде на підвищення навіть у разі поразки від Японії, якщо виконається одна з умов:
- Умова №1: перемога Великої Британії над Польщею; поразка Італії у матчі проти Румунії в основний час
- Умова №2: Поразка Великої Британії від Польщі в основний час; поразка Італії у матчі проти Румунії
- Умова №3: поразка Великої Британії від Польщі в основний час; перемога Італії не в основний час над Румунією
- Умова №4: поразка Великої Британії від Польщі в основний час; перемога Італії в основний час над Румунією
Україна не вийде на ЧС-2026 в елітному дивізіоні, якщо виконаються три умови одночасно:
- перемога Великої Британії над Польщею (у будь-який спосіб)
- поразка України від Японії в основний час
- перемога Італії над Румунією в основний час
Нагадаємо, збірна України востаннє грала в елітному дивізіоні ЧС з хокею у 2007 році. До речі, Синьо-жовті зуміли піднятися у класі у 2024 році, перемігши у дивізіоні 1B.