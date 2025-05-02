Збірна України з хокею близька до історичного успіху на ЧС-2025: всі розклади

Синьо-жовті проводять блискучий турнір

Збірна України з хокею успішно виступає на чемпіонаті світу-2025 у дивізіоні 1А (другий за силою дивізіон – Ред.). Синьо-жовтим залишилося провести одну гру на турнірі.

"Телеграф" розповідає, за яких розкладів наша команда вийде в еліту світового хокею. Додамо, що шанси нашої команди досягти історичного успіху вельми чималі.

З групи до вищого дивізіону вийдуть дві найкращі команди. За підсумками 4 турів збірна України знаходиться на другому місці у турнірній таблиці, і лише Італія теоретично може випередити Синьо-жовтих.

Турнірне становище команд на ЧС-2025 з хокею у дивізіоні 1А

Що потрібно збірній України, щоб потрапити на ЧС-2026 з хокею в елітному дивізіоні?

Варіант №1: обіграти Японію

Україна гарантує фініш у топ-2 дивізіону 1А ЧС, якщо переможе Японію у будь-який спосіб.

Варіант №2: поразка від Японії в овертаймі/серії булітів

Україна вийде до еліти світового хокею навіть у разі поразки в останньому турі в овертаймі чи серії булітів.

Варіант №3: поразка від Японії в основний час

Україна піде на підвищення навіть у разі поразки від Японії, якщо виконається одна з умов:

Умова №1: перемога Великої Британії над Польщею; поразка Італії у матчі проти Румунії в основний час

Умова №2: Поразка Великої Британії від Польщі в основний час; поразка Італії у матчі проти Румунії

Умова №3: поразка Великої Британії від Польщі в основний час; перемога Італії не в основний час над Румунією

Умова №4: поразка Великої Британії від Польщі в основний час; перемога Італії в основний час над Румунією

Україна не вийде на ЧС-2026 в елітному дивізіоні, якщо виконаються три умови одночасно:

перемога Великої Британії над Польщею (у будь-який спосіб)

поразка України від Японії в основний час

перемога Італії над Румунією в основний час

Нагадаємо, збірна України востаннє грала в елітному дивізіоні ЧС з хокею у 2007 році. До речі, Синьо-жовті зуміли піднятися у класі у 2024 році, перемігши у дивізіоні 1B.