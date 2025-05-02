Рус

Збірна України з хокею близька до історичного успіху на ЧС-2025: всі розклади

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Збірна України з хокею Новина оновлена 02 травня 2025, 15:37
Збірна України з хокею. Фото facebook.com/fhu.com.ua

Синьо-жовті проводять блискучий турнір

Збірна України з хокею успішно виступає на чемпіонаті світу-2025 у дивізіоні 1А (другий за силою дивізіон – Ред.). Синьо-жовтим залишилося провести одну гру на турнірі.

"Телеграф" розповідає, за яких розкладів наша команда вийде в еліту світового хокею. Додамо, що шанси нашої команди досягти історичного успіху вельми чималі.

З групи до вищого дивізіону вийдуть дві найкращі команди. За підсумками 4 турів збірна України знаходиться на другому місці у турнірній таблиці, і лише Італія теоретично може випередити Синьо-жовтих.

Турнірне становище команд на ЧС-2025 з хокею у дивізіоні 1А
Турнірне становище команд на ЧС-2025 з хокею у дивізіоні 1А

Що потрібно збірній України, щоб потрапити на ЧС-2026 з хокею в елітному дивізіоні?

Варіант №1: обіграти Японію

Україна гарантує фініш у топ-2 дивізіону 1А ЧС, якщо переможе Японію у будь-який спосіб.

Варіант №2: поразка від Японії в овертаймі/серії булітів

Україна вийде до еліти світового хокею навіть у разі поразки в останньому турі в овертаймі чи серії булітів.

Варіант №3: поразка від Японії в основний час

Україна піде на підвищення навіть у разі поразки від Японії, якщо виконається одна з умов:

  • Умова №1: перемога Великої Британії над Польщею; поразка Італії у матчі проти Румунії в основний час
  • Умова №2: Поразка Великої Британії від Польщі в основний час; поразка Італії у матчі проти Румунії
  • Умова №3: поразка Великої Британії від Польщі в основний час; перемога Італії не в основний час над Румунією
  • Умова №4: поразка Великої Британії від Польщі в основний час; перемога Італії в основний час над Румунією

Україна не вийде на ЧС-2026 в елітному дивізіоні, якщо виконаються три умови одночасно:

  • перемога Великої Британії над Польщею (у будь-який спосіб)
  • поразка України від Японії в основний час
  • перемога Італії над Румунією в основний час

Нагадаємо, збірна України востаннє грала в елітному дивізіоні ЧС з хокею у 2007 році. До речі, Синьо-жовті зуміли піднятися у класі у 2024 році, перемігши у дивізіоні 1B.

Теги:
#Хокей #Збірна України з хокею