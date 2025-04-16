Победобесие вокруг Овечкина продолжается

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер утвердила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина‎. Российский хоккеист "Вашингтона", основатель движения Putin Team, которое поддерживает президента РФ Владимира Путина, побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярном сезоне НХЛ (895).

Дата выбрана не случайно. В этот день состоялась торжественная церемония в честь путиниста, хотя рекордную шайбу он забил 6 апреля, передает Russian Machine Never Breaks.

"Мы объединяемся как вашингтонцы, как хоккейные болельщики, как поклонники "Великой восьмерки", чтобы поздравить Овечкина с невероятным достижением и поблагодарить его за выступления за "‎Вашингтон" на протяжении всей карьеры в НХЛ.

В связи с этим я, мэр Вашингтона, объявляю 11 апреля 2025 года "Днем Алекса Овечкина" в Вашингтоне, и рекомендую всем жителям Вашингтона отметить этот день", – говорится в указе Боузер.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп назвал Овечкина "великим". К слову, в Госдуме РФ связали рекорд Александра с блокадой Ленинграда.