В США увековечили любимого хоккеиста путина
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Победобесие вокруг Овечкина продолжается
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер утвердила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина. Российский хоккеист "Вашингтона", основатель движения Putin Team, которое поддерживает президента РФ Владимира Путина, побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярном сезоне НХЛ (895).
Дата выбрана не случайно. В этот день состоялась торжественная церемония в честь путиниста, хотя рекордную шайбу он забил 6 апреля, передает Russian Machine Never Breaks.
"Мы объединяемся как вашингтонцы, как хоккейные болельщики, как поклонники "Великой восьмерки", чтобы поздравить Овечкина с невероятным достижением и поблагодарить его за выступления за "Вашингтон" на протяжении всей карьеры в НХЛ.
В связи с этим я, мэр Вашингтона, объявляю 11 апреля 2025 года "Днем Алекса Овечкина" в Вашингтоне, и рекомендую всем жителям Вашингтона отметить этот день", – говорится в указе Боузер.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп назвал Овечкина "великим". К слову, в Госдуме РФ связали рекорд Александра с блокадой Ленинграда.