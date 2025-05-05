"Интер" - "Барселона": где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Большая игра пройдет в Милане

Во вторник, 6 мая, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2024/25 определится первый финалист. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Интер" — "Барселона".

Суперматч "Интер" — "Барселона" в Украине покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Игра "Интер" — "Барселона" состоится в Милане (Италия) на стадионе "Сан-Сиро", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляция матча "Интер" — "Барселона" доступна на сервисе по подпискам: Спорт, Максимальная, Максимальная + благотворительность, MEGOPACK XL. Стоимость пробной подписки — от 69 грн (за первые 7 дней).

Добавим, что на Megogo у данного поединка будут две комментаторские дорожки. На основной будут работать Вадим Шевякин и Виталий Похвала. На альтернативной – можно будет услышать комментарии комиков Артема Дамницкого и Влада Курана, которые будут собирать на дроны для 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Начало студии на Megogo — в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, в первой встрече Сине-гранатовые и Нерадзурри победителя не выявили, сыграв в голевую ничью со счетом 3:3. Отметим, "Барселона" заняла второе место на этапе лиги. В 1/8 финала Блаугранас выбили "Бенфику", а затем справились с "Боруссией" Д. "Интер", в свою очередь, стал четвертым на этапе лиги. Затем итальянцы прошли "Фейеноорд" и "Баварию".