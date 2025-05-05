"Інтер" — "Барселона": де і коли дивитись півфінал Ліги чемпіонів

Велика гра пройде у Мілані

У вівторок, 6 травня, у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 визначиться перший фіналіст. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Інтер" — "Барселона".

Суперматч "Інтер" — "Барселона" в Україні покаже медіа-платформа Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Гра "Інтер" — "Барселона" відбудеться в Мілані (Італія) на стадіоні "Сан-Сіро", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Онлайн відеотрансляція матчу "Інтер" — "Барселона" доступна на сервісі за підписками: Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL. Вартість пробної пыдписки – від 69 грн (за перші 7 днів).

Додамо, що на Megogo цей поєдинок матиме дві коментаторські доріжки. На основній працюватимуть Вадим Шевякін та Віталій Похвала. На альтернативній – можна буде почути коментарі коміків Артема Дамницького та Влада Курана, які збиратимуть на дрони для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Початок студії на Megogo – о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, у першій зустрічі Синьо-гранатові та Нерадзуррі переможця не виявили, зігравши у гольову нічию з рахунком 3:3. Зазначимо, "Барселона" зайняла друге місце на етапі ліги. У 1/8 фіналу Блаугранас вибили "Бенфіку", а потім впоралися з "Боруссією" Д. "Інтер" своєю чергою став четвертим на етапі ліги. Потім італійці пройшли "Феєнорд" та "Баварію".