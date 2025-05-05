"Интер" - "Барселона": триллер в Испании изменил мнение букмекеров

Специалисты "добавили" шансов итяльянцам

Во вторник, 6 мая, "Интер" примет "Барселону" в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Интер" — "Барселона".

Мнение букмекеров изменилось после первой встречи. После ничьей в Испании (3:3) "Интер" продолжает быть небольшим аутсайдером противостояния, однако шансы "Барселоны" на финал заметно снизились. Об этом сообщает Favbet.

На выход итальянцев в финал ЛЧ можно сделать ставку с коэффициентом 2,23, а подобный успех испанцев оценивается коэффициентом 1,68. Добавим, что шансы Нерадзурри на победу в ответной игре составляют 32%, против 43% — за Сине-гранатовых.

Прогноз букмекеров на полуфинал Лиги чемпионов "Интер" — "Барселона":

Favbet: (победа "Интера" 2,96 — ничья 3,96 — победа "Барселоны" 2,27)

William Hill: (2,90 — 3,90 — 2,25)

Bwin: (3,00 — 3,90 — 2,15)

Игра "Интер" — "Барселона" состоится в Милане (Италия) на стадионе "Сан-Сиро". Накануне "Телеграф" сообщал, где посмотреть матч в прямом эфире в Украине.

Напомним, в первой встрече Сине-гранатовые и Нерадзурри победителя не выявили. Отметим, "Барселона" заняла второе место на этапе лиги. В 1/8 финала Блаугранас выбили "Бенфику", а затем справились с "Боруссией" Д. "Интер", в свою очередь, стал четвертым на этапе лиги. Затем итальянцы прошли "Фейеноорд" и "Баварию".