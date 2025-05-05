"Інтер" — "Барселона": трилер в Іспанії змінив думку букмекерів

Фахівці "додали" шансів італійцям

У вівторок, 6 травня, "Інтер" прийме "Барселону" в рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Інтер" — "Барселона".

Думка букмекерів змінилася після першої зустрічі. Після нічиєї в Іспанії (3:3) "Інтер" продовжує бути невеликим аутсайдером протистояння, проте шанси "Барселони" на фінал помітно знизилися. Про це повідомляє Favbet.

На вихід італійців у фінал ЛЧ можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,23, а цей же успіх іспанців оцінюється коефіцієнтом 1,68. Додамо, що шанси Нерадзуррі на перемогу у другій грі становлять 32%, проти 43% — за Синьо-гранатових.

Прогноз букмекерів на півфінал Ліги чемпіонів "Інтер" — "Барселона":

Favbet: (перемога "Інтера" 2,96 — нічия 3,96 — перемога "Барселони" 2,27)

William Hill: (2,90 — 3,90 — 2,25)

Bwin: (3,00 — 3,90 — 2,15)

Гра "Інтер" — "Барселона" відбудеться у Мілані (Італія) на стадіоні "Сан-Сіро". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де подивитися матч у прямому етері в Україні.

Нагадаємо, у першій зустрічі Синьо-гранатові та Нерадзуррі переможця не виявили. Зазначимо, "Барселона" зайняла друге місце на етапі ліги. У 1/8 фіналу Блаугранас вибили "Бенфіку", а потім впоралися з "Боруссією" Д. "Інтер" своєю чергою став четвертим на етапі ліги. Потім італійці пройшли "Феєнорд" та "Баварію".